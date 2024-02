'Barbie do Pó' é presa em flagrante por tráfico de drogas em São Paulo

Eduarda Marques, de 20 anos, a “Barbie do Pó”, foi presa em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nas redes sociais, a suspeita acumula 20,2 mil seguidores e publica vídeos fazendo manobras com motos e a participação em festas. Ela foi capturada na última quinta (21), mas as informações foram divulgadas nesta segunda-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, os agentes estavam em patrulhamento pela região quando suspeitaram da jovem, que estava guardando drogas. Os PMs decidiram pela abordagem e realizaram a prisão da jovem. Um adolescente que estava junto dela também foi apreendido.

No apartamento, também foram apreendidos 13 pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 340. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.