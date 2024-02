PM suspeito de tráfico e associação para a comercialização de drogas é preso em Pacajá

Um policial militar, que não teve o nome revelado, foi preso preventivamente suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, agravados pelo uso de arma de fogo, em Pacajá, sudoeste do Pará. Conforme a Polícia Civil, tudo ocorreu na sexta-feira (23), durante a operação “Thanatos”, deflagrada entre a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e a Polícia Civil do município de Jacundá. Além disso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão com sequestro de bens.

Segundo as investigações, a ação ilícita ocorria em Jacundá, onde o policial morava e o local onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Já a prisão ocorreu em Pacajá, município no qual o suspeito trabalhava. Um veículo foi apreendido e há suspeitas de que ele seja fruto da prática criminosa. A operação é uma das realizadas pela PC para investigar o tráfico de drogas no município. Durante as apurações, surgiram provas incontestáveis de que o PM estaria comandando o comércio de entorpecentes em Jacundá. Tudo foi comprovado em um relatório da PC.

Na apuração consta que durante os anos de 2022 a 2024 o investigado compartilhou uma grande quantidade de drogas entre cinco integrantes da associação criminosa que fazia parte. Todo o lucro obtido era repassado de volta ao PM.

Em nota, a Polícia Civil informou que prendeu um sargento da Polícia Militar em uma operação conjunta com a PM. O Militar é acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, agravados pelo uso de arma de fogo. A operação ocorreu nos municípios de Pacajá e Jacundá. O Policial está preso à disposição da justiça.