Barbie paraense? Influencer faz vídeo com versão 'Re-Pa', 'rock doido' e Ken 'fala, Patinho'

As versões de uma "Barbie paraense" criadas pela influencer Amanda Lira mais uma vez viralizaram nas redes sociais ao longo desta quinta-feira (20). Desta vez, a produção contou com personagens com o tema "rock doido", "do açaí", "torcedora" da dupla Re-Pa e até "cobradora" de van.

A parte dois do vídeo que teve o mercado do Ver-o-Peso como cenário de gravação foi divulgada por meio do Instagram e Tik Tok da empresária e já soma mais de 74 mil curtidas em pouco mais de 8 horas de publicação. Confira:

O Ken, interpretado por Hermano Machado, também não ficou de fora e entrou na "onda" paraense. No vídeo, ele surgiu como o boneco na versão "moto táxi" e "pipeiro", em homenagem ao "Fala, Patinho", menino de 7 anos que viralizou na web após uma rixa de pipa recheada de gírias paraenses.

Primeira parte

No primeiro vídeo, divulgado no último dia 14 de julho, Amanda se apresentou como a Barbie "cheirosinha, fruteira, artesã e vendedora". Já Ken foi retrado nas versões "papudinho" e "pescador". Veja o vídeo:

Barbie estreou nos principais cinemas do país nesta quinta-feira (20) e foi um sucesso de pré-venda no Brasil.