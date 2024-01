Mulher é presa por extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas, em Ananindeua

Uma mulher foi presa em flagrante na quinta-feira (11), em Ananindeua, pelos crimes de extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas. A autuação foi realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO). Segundo as investigações, a suspeita seria responsável por receber o dinheiro oriundo do crime e repassar aos comparsas.

Conforme a PC, a suspeita estaria envolvida no sequestro de um empresário, que ocorreu na terça-feira (09), em Ananindeua. No momento da prisão da mulher, além dos crimes relacionados ao sequestro, os agentes ainda cumpriram mandados de prisões contra ela, expedidos pela 2ª Vara do Rio Branco - Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Nessas autuações, a investigada irá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os policiais também encontraram em posse da investigada 15 porções de uma substância que aparentava ser crack, que foi apreendida. A mulher foi detida e está à disposição da Justiça. Diligências continuam em andamento para localizar os demais envolvidos no crime.

Sobre o sequestro

Na ocasião do sequestro, a Polícia Civil conseguiu localizar e resgatar a vítima no mesmo dia em que o crime aconteceu. O empresário estava sendo mantido em uma casa na cidade de Benevides. Apesar de ter sido feito o resgate, no momento em que a equipe chegou ao local, os sequestradores fugiram em direção à mata e não foram localizados pelas equipes de buscas.