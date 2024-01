Suspeito de sequestrar crianças de 9 e 4 anos é preso em Tailândia

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira (2), um homem suspeito de sequestrar dois irmãos, de 9 e 4 anos, em Tailândia, no nordeste paraense. Ele foi encontrado por volta do meio-dia, no conjunto Arboreto. O crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2023. Além do crime de sequestro, o homem também é investigado por praticar supostas violências física e sexual contra uma das vítimas.

As crianças foram sequestradas por volta das 19h, quando se dirigiam a um supermercado no bairro onde residem. Segundo as vítimas, o homem as convenceu a subir em uma motocicleta e elas foram levadas para uma vicinal, a cerca de ​4 quilômetros do centro urbano. No local, as crianças teriam sofrido violência e foram abandonadas, sendo encontradas por um casal por volta das 22h.

VEJA MAIS

Na Delegacia de Polícia Civil, o homem negou veementemente as acusações. “O que tenho a falar é que sou inocente. Tenho como provar. Provar para a sociedade que sou inocente. Sou um homem trabalhador”, declarou em entrevista ao Portal Tailândia. Em defesa do suspeito, uma amiga relatou que os dois estavam juntos no horário do ocorrido.

Para a mãe das vítimas, o homem é o principal suspeito do crime. “Minhas crianças foram convencidas com argumentos que ele conhecia bem, como nomes de familiares, encontros sociais e acontecimentos”, relatou ao Portal Tailândia.

Devido ao envolvimento de crianças, a Polícia Civil de Tailândia, mantém o inquérito em sigilo. A investigação continua para esclarecer a culpa ou inocência do suspeito.