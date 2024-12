Homem é assassinado a tiros dentro de caminhonete em Ananindeua

Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (2) enquanto dirigia uma caminhonete na avenida Independência, próximo à rotatória do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A vítima foi identificada como Alex Palheta da Silva. Ele estava m uma caminhonete S10 preta que levou vários tiros na porta do motorista de veículo HB20 branco. A suspeita é que os assassinos tenham utilizado um fuzil. A vítima estava armada com uma pistola em mãos quando os policiais abriram o carro.

Após o tiroteio a caminhonete subiu na calçada e foi parar no muro do colégio particular da região. O HB20 com os assassinos fugiram do local. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre a motivação ou autoria do assassinato. Também não há informações se os assassinos estavam em uma moto ou em outro carro. O carro ficou tocando a buzina provavelmente porque o motorista caiu sobre o volante.

Alex já havia sofrido um atentado no dia 16 de junho deste ano na avenida Augusto Montenegro. Naquela ocasião ele foi baleado, mas sobreviveu após ser levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.