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Polícia

PC prende duas mulheres e recupera joias roubadas de joalheria no bairro da Campina, em Belém

Os policiais civis também acharam a motocicleta utilizada pelos suspeitos na data do crime. O caso segue sob investigação

O Liberal
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A imagem em destaque mostra as suspeitas detidas e as joias recuperadas pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Duas mulheres foram presas pela Polícia Civil neste sábado (21/3) durante as investigações no assalto a uma joalheria localizada no bairro da Campina, em Belém. O crime em questão ocorreu na última quinta-feira (19/3), quando homens armados renderam o proprietário e funcionários do estabelecimento.

De acordo com a PC, após diligências investigativas e análise de imagens de videomonitoramento, os agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) foram até o local onde estaria parte dos bens subtraídos. Quando os policiais chegaram no imóvel, encontraram um saco com diversas joias provenientes do assalto.

Ainda conforme as autoridades, os objetos haviam sido deixados na residência por outras pessoas ligadas ao roubo com objetivo de ocultação, o que caracteriza, em tese, o delito de receptação.

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Os policiais civis também acharam a motocicleta utilizada pelos suspeitos na data do crime. Com isso, Elen Cristina Calado de Oliveira, de 30 anos, e Eliane do Socorro Menezes Barros, 29, foram detidas em flagrante.

O caso é investigado pela DRFR, que segue atrás dos envolvidos no assalto. A dupla detida segue à disposição da Justiça.  

O crime

Câmeras de segurança registram o roubo. Pelas imagens é possível ver três homens, sendo que dois deles aparecem armados. Alguns dos suspeitos utilizam máscaras para cobrir o rosto e evitar que sejam identificados. Eles rendem o proprietário e funcionários do estabelecimento, recolhem diversas joias e as colocam dentro de uma bolsa.

As autoridades não divulgaram o valor do prejuízo. Não houve relato de feridos.

Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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