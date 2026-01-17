Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Dupla que fez furto milionário em joalheira no interior de SP é presa em rodovia de MG

Estadão Conteúdo

Dois homens, de 21 e 23 anos, suspeitos de furtar uma joalheira em Bebedouro, no interior de São Paulo, na última quinta, 15, foram presos nesta sexta-feira, 16, em Uberlândia, Minas Gerais. Eles viajavam de ônibus de Ribeirão Preto (SP) para Goiânia (GO), quando foram abordados pela Polícia Militar mineira durante o trajeto, no meio da rodovia.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto das polícias de São Paulo e de Minas Gerais. A loja que foi alvo do crime fica localizada dentro de um shopping de Bebedouro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de SP, os suspeitos conseguiram invadir a joalheira porque entraram em um estabelecimento vizinho pelo teto. Eles ficaram escondidos até o shopping fechar.

Com o encerramento das atividades, a dupla desceu para o interior da joalheira e furtou joias em ouro, anéis, colares, pulseiras e relógios.

A soma dos valores dos objetos furtados não foi informada pela polícia. Mas, conforme o portal G1, os itens levados são avaliados em R$ 12 milhões. Para fugir, os suspeitos tiveram que arrombar a porta de vidro da loja.

Segundo a pasta, eles estavam hospedados em um hotel na cidade de Jaboticabal, onde parte dos objetos de valor foram encontrados.

"No local, os investigadores apreenderam joias escondidas no telhado, além de roupas supostamente utilizadas na ação criminosa. Apesar de os itens terem sido localizados, não havia ninguém no quarto", informou a SSP-SP, em nota.

A Polícia Civil de São Paulo descobriu que os suspeitos já haviam deixado a região, saindo do Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, para seguir de ônibus em direção a Goiânia.

Essas informações foram compartilhadas com forças de segurança de outros Estados, até que a Polícia Militar de Minas Gerais conseguiu abordar os envolvidos em uma rodovia em Uberlândia.

Com a dupla, os policiais localizaram mais uma parte das joias furtadas, que foram apreendidas e entregues aos responsáveis pela joalheria.

"A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os demais envolvidos no crime", informou a SSP-SP.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FURTO MILIONÁRIO/JOALHERIA/PRISÃO/DUPLA/MINAS GERAIS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda