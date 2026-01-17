Dupla que fez furto milionário em joalheira no interior de SP é presa em rodovia de MG

Dois homens, de 21 e 23 anos, suspeitos de furtar uma joalheira em Bebedouro, no interior de São Paulo, na última quinta, 15, foram presos nesta sexta-feira, 16, em Uberlândia, Minas Gerais. Eles viajavam de ônibus de Ribeirão Preto (SP) para Goiânia (GO), quando foram abordados pela Polícia Militar mineira durante o trajeto, no meio da rodovia.

A prisão foi resultado de um trabalho conjunto das polícias de São Paulo e de Minas Gerais. A loja que foi alvo do crime fica localizada dentro de um shopping de Bebedouro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de SP, os suspeitos conseguiram invadir a joalheira porque entraram em um estabelecimento vizinho pelo teto. Eles ficaram escondidos até o shopping fechar.

Com o encerramento das atividades, a dupla desceu para o interior da joalheira e furtou joias em ouro, anéis, colares, pulseiras e relógios.

A soma dos valores dos objetos furtados não foi informada pela polícia. Mas, conforme o portal G1, os itens levados são avaliados em R$ 12 milhões. Para fugir, os suspeitos tiveram que arrombar a porta de vidro da loja.

Segundo a pasta, eles estavam hospedados em um hotel na cidade de Jaboticabal, onde parte dos objetos de valor foram encontrados.

"No local, os investigadores apreenderam joias escondidas no telhado, além de roupas supostamente utilizadas na ação criminosa. Apesar de os itens terem sido localizados, não havia ninguém no quarto", informou a SSP-SP, em nota.

A Polícia Civil de São Paulo descobriu que os suspeitos já haviam deixado a região, saindo do Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto, para seguir de ônibus em direção a Goiânia.

Essas informações foram compartilhadas com forças de segurança de outros Estados, até que a Polícia Militar de Minas Gerais conseguiu abordar os envolvidos em uma rodovia em Uberlândia.

Com a dupla, os policiais localizaram mais uma parte das joias furtadas, que foram apreendidas e entregues aos responsáveis pela joalheria.

"A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os demais envolvidos no crime", informou a SSP-SP.