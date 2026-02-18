Capa Jornal Amazônia
Grupo invade loja e furta joias avaliadas em R$ 1 milhão

O bandidos levaram também louças, como travessas, pratos, além de um faqueiro de prata

Estadão Conteúdo

Uma joalheria da região de Moema, na zona sul de São Paulo, foi alvo de criminosos na tarde da última segunda-feira, 16. Os suspeitos invadiram o estabelecimento, localizado em um prédio na Alameda Maracatins, e furtaram joias avaliadas em R$ 1 milhão.

O bandidos levaram também louças, como travessas, pratos, além de um faqueiro de prata. A Policia Civil investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), policiais militares foram acionados após um dos responsáveis pelo estabelecimento constatar que a entrada da loja estava danificada e o interior completamente revirado.

Os suspeitos ainda arrancaram câmeras de vigilância e fiação do sistema de monitoramento. Não havia pessoas no momento em que a joalheira foi invadida.

"Foram subtraídas joias avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão, além de um faqueiro de prata, travessas e pratos", informou a SSP-SP.

Os suspeitos seguem foragidos e os objetos ainda não foram localizados. Não há informações de quantos homens se envolveram na ação criminosa.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Ibirapuera), e uma perícia foi feita no local."As investigações prosseguem para identificar os autores e esclarecer todas as circunstâncias dos fatos", acrescentou a pasta.

A reportagem buscou contato com os responsáveis da loja, bem como a incorporadora responsável pelo prédio onde a joalheira está localizada, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

ASSALTO/JOALHERIA/SP/MOEMA
