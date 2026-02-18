Grupo invade loja e furta joias avaliadas em R$ 1 milhão

Uma joalheria da região de Moema, na zona sul de São Paulo, foi alvo de criminosos na tarde da última segunda-feira, 16. Os suspeitos invadiram o estabelecimento, localizado em um prédio na Alameda Maracatins, e furtaram joias avaliadas em R$ 1 milhão.

O bandidos levaram também louças, como travessas, pratos, além de um faqueiro de prata. A Policia Civil investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), policiais militares foram acionados após um dos responsáveis pelo estabelecimento constatar que a entrada da loja estava danificada e o interior completamente revirado.

Os suspeitos ainda arrancaram câmeras de vigilância e fiação do sistema de monitoramento. Não havia pessoas no momento em que a joalheira foi invadida.

"Foram subtraídas joias avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão, além de um faqueiro de prata, travessas e pratos", informou a SSP-SP.

Os suspeitos seguem foragidos e os objetos ainda não foram localizados. Não há informações de quantos homens se envolveram na ação criminosa.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Ibirapuera), e uma perícia foi feita no local."As investigações prosseguem para identificar os autores e esclarecer todas as circunstâncias dos fatos", acrescentou a pasta.

A reportagem buscou contato com os responsáveis da loja, bem como a incorporadora responsável pelo prédio onde a joalheira está localizada, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.