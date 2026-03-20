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Polícia

Joalheria no bairro Campina é alvo de assalto em Belém; Polícia Civil apura o caso

As autoridades não divulgaram o valor do prejuízo. Por enquanto, ninguém foi preso

O Liberal

Um assalto foi registrado na quinta-feira (19/3) em uma joalheria localizada no bairro da Campina, em Belém. As autoridades não divulgaram o valor do prejuízo. O caso é investigado pela Polícia Civil. Não há relato de feridos.

Câmeras de segurança registram o roubo. Pelas imagens é possível ver três homens, sendo que dois deles aparecem armados. Alguns dos suspeitos utilizam máscaras para cobrir o rosto e evitar que sejam identificados. Eles rendem o proprietário e funcionários do estabelecimento, recolhem diversas joias e as colocam dentro de uma bolsa.

Até o fim da tarde desta sexta-feira (20/3), nenhum dos suspeitos tinha sido identificado ou detido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o ocorrido é apurado pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração da ocorrência”, comunicou.

Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

 

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