PC investiga assassinato de 'Seu Valdo', encontrado em rio após dias desaparecido em Moju

Valdeci Prestes Reis, mais conhecido como "Seu Valdo", de 38 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (19/02), no Igarapé Jutaiteua, no Alto Moju, nordeste do Pará. Familiares da vítima denunciaram que ele estava desaparecido desde segunda-feira (17/02), na comunidade Bom Jardim, quando foi abordado por um homem apontado como suposto pistoleiro da região. A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio.

Segundo o Portal Moju News, familiares relataram que "Seu Valdo" teria sido levado à força pelo suspeito, no Rio Moju. As testemunhas denunciaram que, por volta das 10h, uma rabeta parou no porto da casa de ‘Seu Valdo’ e chamaram por ele. A vítima teria pensado que se tratava de um comprador de açaí e foi até a embarcação. No entanto, o suposto pistoleiro que estava no barco puxou uma arma de fogo e apontou para a vítima, rendendo-a e levando rio acima. Depois da situação, eles não foram mais vistos.

Conforme o portal, imediatamente o caso foi denunciado e as buscas por Seu Valdo passaram a ser realizadas por moradores. Não há detalhes sobre o que poderia ter motivado o homicídio. A vítima deixa esposa e oito filhos.

“Equipes da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181”, comunicou a PC.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.