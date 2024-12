Menino de 10 anos desaparece e corpo é encontrado em área de mata; vizinho é principal suspeito

Um menino de 10 anos, identificado como Mateus Bernardo Valim de Oliveira, foi encontrado morto após seis dias desaparecido, em Assis, São Paulo. A Polícia Civil achou o corpo de Mateus em área de mata, a cerca de um quilômetro do local onde câmeras de segurança o registraram andando de bicicleta. Um vizinho, de 46 anos, está preso e é considerado o principal suspeito.

Mateus foi visto pela última vez no dia 11 de dezembro e teve o corpo localizado por policiais nessa terça-feira (17), com apoio de cães farejadores. O vizinho do menino prestou depoimento junto a outras sete pessoas e, mesmo apresentando versões contraditórias, foi liberado. Entretanto, após encontrarem o corpo esquartejado, as autoridades prederam o homem, que está no Departamento de Polícia de Assis.

O último registro do menino vivo foi a cerca de um quilômetro do local onde policiais encontraram o corpo esquartejado (Reprodução)

O menino saiu para andar de bicicleta no bairro em que morava, Vila Glória. Ele estava de blusa azul e shorts, enquanto pedalava e passava em frente a casas e pontos comerciais. O corpo de Mateus foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exame necroscópico. O caso segue sob investigação.

Cães farejadores atuaram junto a policiais durante as buscas pelo menino (Reprodução)