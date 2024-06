Menino de 10 anos é morto pelo próprio irmão com disparo acidental em Parauapebas

Um menino de 10 anos morreu depois de ser atingido por um tiro de espingarda, na tarde de sábado (29), em Parauapebas, sudeste do Pará. O irmão da vítima, de 13 anos, teria sido o responsável pelo disparo que, até o momento, é considerado acidental. Os dois brincavam juntos pela casa em moram, que fica em uma comunidade na zona rural do município.

De acordo com o Portal Pebão, as informações iniciais apontam que, durante a brincadeira, eles encontraram a arma de fogo no quarto do caseiro. O irmão mais velho, em um momento de descuido, acabou efetuando um tiro que acertou a cabeça da vítima.

A criança não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local. As polícias Militar e Civil foram acionadas ao caso. A PC instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do menino.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre essa ocorrência e aguarda retorno.