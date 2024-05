PM mata acidentalmente idoso que iria em farmácia buscar remédio

Um idoso morreu na tarde da última terça-feira (7) após ser baleado por um policial militar na rua Platina, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A vítima, identificada como Clóvis Marcondes de Souza, de 70 anos, estava indo a uma farmácia buscar remédio, segundo o genro do homem, Paulo Proença, ao g1.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), agentes da PM abordavam dois suspeitos em uma motocicleta, quando um agente realizou um disparo, que alegou ser acidental, atingindo o idoso que caminhava na calçada próximo da ação. O socorro foi acionado logo após o ocorrido, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

A testemunha ainda criticou a atuação dos policiais durante a abordagem feita na região:

“Ele morava no Tatuapé com a esposa havia sete anos e sempre saía para caminhar no fim da tarde como rotina para saúde. Estava a poucos metros de onde ele morava e é um percurso tranquilo, super calmo, com alguns comércios. Inadmissível a PM atirar assim. Inadmissível um policial treinado disparar durante abordagem e atingir uma pessoa. Foi ele, mas podia ter sido qualquer um, uma criança, eu. Estamos devastados, desolados”, afirmou Paulo.

O policial foi preso em flagrante e conduzido até o presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Além disso, foi instaurado um inquérito policial militar (IPM) sobre o caso. O órgão militar afirmou as medidas cabíveis serão adotadas.