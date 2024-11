Adolescente de 15 anos morre em intervenção policial no Jurunas e moradores protestam

Um adolescente de 15 anos morreu em uma intervenção policial na tarde desta quarta-feira (27/11) em uma comunidade próxima ao Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem teria trocado tiros com os agentes de segurança e foi baleado. O menino ainda foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jurunas, mas não resistiu. O caso será investigado sob sigilo pela Polícia Civil devido a vítima ser menor de idade.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois policiais carregando o rapaz baleado do local onde foi atingido. Não é possível determinar pelas imagens se o menino ainda estava vivo ou não. Na UPA do Jurunas foi confirmado o óbito do menino. O corpo foi encaminhado ao final da tarde para o Instituto Médico Legal (IML).

Uma amiga da família, que estava na UPA, informou que o rapaz morava na passagem Marcílio Dias. A mãe do rapaz estava muito abalada com a situação e estava sendo auxiliada por amigos. Ela disse apenas que o menino fazia parte de uma torcida organizada.

A mãe do jovem esteve na Delegacia do Jurunas junto com os policiais que participaram da ocorrência. Eles teriam entregue uma arma, que supostamente foi usada pelo rapaz, para atirar contra os policiais.

Pela tarde, após a morte do rapaz, um grupo de jovens protestou no Portal da Amazônia e na rua Osvaldo de Caldas Brito com a avenida Bernardo Sayão queimando lixo e fechando as ruas. Eles também jogaram pedras nas viaturas da Polícia Militar no Portal da Amazônia.

A situação foi controlada de tarde com a chegada da Tropa de Choque, da Rotam e do Corpo de Bombeiros, que apagaram as chamas. Moradores e comerciantes da área não quiserem dar entrevista a imprensa. Eles disseram inclusive não tinham informações sobre o acontecimento que parou o bairro pela tarde.

A Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que o garoto de 15 anos, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar (PM). Equipes da delegacia do Jurunas trabalham para localizar um outro suspeito que fugiu durante a ação.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações sobre o caso para a Polícia Militar (PM) que não respondeu à reportagem. A Secretária Municipal de Saúde de Belém (Sesma) também foi acionada para saber se o rapaz chegou com vida à UPA, mas não recebeu essa informação.