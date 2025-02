Corpo de desaparecido em Marituba é encontrado em decomposição em Santo Antônio do Tauá

O corpo de Paulo Granciel Pantoja de Oliveira, desaparecido desde o dia 24 de janeiro, foi encontrado em avançado estado de decomposição, em área de mata no interior do Pará. O corpo estava no ramal do Paturi, na Quarta Travessa, em Santo Antônio do Tauá - nordeste do estado - conforme informações da Polícia Militar do Pará (PCPA).

De acordo com uma fonte policial do Comando de Policiamento Regional III (CPR III), os militares foram acionados no início da tarde, por volta das 13h30 da última quinta-feira, 30/01. Ao chegarem ao local, encontraram o cadáver em meio ao matagal. Ele estava como que deitado de peito para cima, com um dos braços esticados para um lado, o outro, junto ao corpo, e as pernas semi-flexionadas. Usava short preto e estava sem camisa e sem calçado.

Devido ao grau de decomposição, o corpo não tinha mais rosto. Do pescoço para cima, só era possível ver os ossos. Entretanto, dos ombros para baixo era possível observar regiões onde a pele estava presente e apresentava tatuagens. Uma delas estava visível no antebraço direito: um desenho que parecia ser do rosto de uma mulher.

Com o corpo muito decomposto, a polícia não soube identificar, inicialmente, sinais de violência ou outras marcas que sugerissem a possível causa da morte. Os militares da PM, então, retornaram até a Seccional de Santo Antônio do Tauá para acionar os órgãos competentes.

Em nota, a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) informou que, após perícias, o corpo foi identificado como sendo de Paulo Franciel Pantoja de Oliveira. A Polícia Civil do Pará (PCPA) disse que ele constava como desaparecido desde o dia 24 de janeiro, em Marituba.

O corpo foi removido no município de Santo Antônio do Tauá, periciado e liberado para a família no último dia 31 de janeiro. Equipes da PCPA ainda investigam as circunstâncias da morte. "Perícias foram solicitadas para auxiliar o trabalho policial".