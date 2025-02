Corpo de bebê recém-nascida é encontrado por ribeirinhos em Portel

O corpo da recém-nascida Sophia, de 24 dias, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (31), foi encontrado na manhã deste domingo (02/02) por ribeirinhos que ajudavam o Corpo de Bombeiros nas buscas. A bebê estava a família em uma rabeta que colidiu com uma lancha no rio Parauau, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó.

O corpo foi encontrado emergido nas proximidades da localidade conhecida como furo da Breves, onde ocorreu o acidente. Ao localizar a bebê, os ribeirinhos acionaram a equipe de buscas dos bombeiros, que trabalhavam desde o dia do acidente.

Segundo o portal Marajó Notícia, os militares realizaram a remoção do corpo para o necrotério do Hospital Municipal de Breves, onde a bebê será entregue à família para o sepultamento.

A recém-nascida desapareceu após a pequena embarcação onde estava ter sido atingida por uma lancha que seguia de Portel para Breves, no Arquipélago do Marajó. Também estavam na rabeta a mãe da criança, estavam na embarcação duas crianças, de 4 e 9 anos, e um adolescente de 14. Todos retornavam de Breves para a a sua residência na zona rural do município.

A mãe da criança e as outras vítimas receberam atendimento no Hospital Regional Público do Marajó.

Investigação

O caso é investigado pela delegacia da Polícia Civil de Breves. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), informou que instaurou um inquérito sobre o Acidente e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades.