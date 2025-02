Corpo de homem desaparecido há dois dias é encontrado às margens do rio Parauapebas

O corpo de Alex Oliveira de Souza foi encontrado na manhã deste domingo (2) às margens do rio Parauapebas, no bairro Liberdade, em Parauapebas, no sudeste paraense. Segundo informações de familiares, ele estava desaparecido há dois dias.

Por volta das 10h30, moradores da região avistaram o corpo e acionaram as autoridades competentes. A Polícia Civil investiga o caso, e as primeiras informações indicam que a ca​usa da morte pode ter sido afogamento, cujas circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

No momento da morte, Alex vestia o uniforme de uma empresa de engenharia onde trabalhava. Familiares relataram que ele sofria de problemas mentais e que, no dia em que desapareceu, estaria em surto psicológico.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil esteve no local para realizar os primeiros procedimentos investigativos. O caso segue sob apuração para esclarecer as circunstâncias da morte.