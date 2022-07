Passageiros de ônibus são feitos reféns no bairro do Souza, em Belém

Passageiros de um ônibus da linha que faz o trajeto para Icoaraci foram feitos reféns na noite desta segunda-feira (4), na avenida Almirante Barroso, próximo a um centro universitário particular, no bairro do Souza, em Belém. A informação foi confirmada pelo 27º Batalhão da Polícia Militar, que acompanhou as negociações para a liberação das vítimas. Policiais do Batalhão de Choque também estiveram no local.

Um trecho da avenida Almirante Barroso precisou ser bloqueado até o fim das negociações. O reféns foram liberados em seguida e os suspeitos serão conduzidos até uma unidade policial.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações