Homem armado com faca invade casa e faz refém no Parque Itália, na Mário Covas

Um homem identificado como Francisco Gomes invadiu o Condomínio Park Itália, na avenida Mário Covas, e fez uma moradora de refém. De acordo com policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar, ele se feriu nas proximidades do residencial e entrou na casa de uma moradora, mantendo-a para se proteger de quem o perseguia. O caso ocorreu na tarde deste sábado (18), no bairro do Coqueiro, em Belém.

Policiais do 6º BPM e das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) estiveram no local e negociaram com o suspeito por cerca de uma hora. Inicialmente, Francisco alegava que teria sido baleado por um policial, informou um oficial militar, que integrou a equipe de negociação. No entanto, após a rendição, foi constatado que ele tinha apenas arranhões no corpo.

“Ele solicitou a presença de familiares. Compareceram a cônjuge e uma irmã e, após, isso ele se entregou”, esclareceu o tenente-coronel Josimar Queiroz. Francisco Gomes foi detido e encaminhado para a Seccional da Cidade Nova.