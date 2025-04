Operação desarticula suspeitos de extorquir comerciantes em Abaetetuba e Belém

Seis pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (1º), em Abaetetuba e na Região Metropolitana de Belém, durante a operação “Tesoureiras do Crime”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará. Os presos foram identificados como Luana Rodrigues dos Santos, Maria Zoleide Vidal de Souza, Dyorene Santos Ramos, Magda Patrícia Vidal de Souza, Juliana Cardoso Souza e Rodrigo Simões Cardoso. As prisões ocorreram por volta das 11h, como resultado de uma investigação de cerca de oito meses, feita com o intuito de desarticular o braço financeiro do Comando Vermelho na região.

A operação teve como foco principal um grupo criminoso comandado majoritariamente por mulheres, apontadas como responsáveis pela movimentação financeira do tráfico de drogas, distribuição de entorpecentes e extorsão de comerciantes em Abaetetuba, de acordo com a polícia. Segundo as investigações, o grupo operava um esquema conhecido como “caixinha do crime”, no qual exigia pagamentos mensais sob ameaça de ataques a estabelecimentos comerciais e veículos.

VEJA MAIS

Entre os presos está Dyorene Santos Ramos, considerada uma das principais lideranças do grupo e suspeita de envolvimento no assassinato de um policial penal no início de 2024, além de ataques contra agentes da segurança pública. Também foram presas Magda Patrícia Vidal de Souza e sua mãe, Maria Zoleide Vidal de Souza, responsáveis pela organização de ações criminosas e pelo controle financeiro da facção. Luana Rodrigues dos Santos foi identificada como operadora financeira do grupo. Já a mulher identificada como Juliana Cardoso Souza atuava na venda de drogas. Rodrigo Simões Cardoso, por sua vez, extorquia comerciantes do bairro Angélica, em Abaetetuba, sob ordens de lideranças da organização.

Material apreendido durante a operação. (Divulgação/ PC)

Durante o cumprimento dos mandados judiciais expedidos pela Vara Criminal de Abaetetuba, foram apreendidos R$ 850 em dinheiro, sete celulares e mídias que serão periciadas para aprofundar as investigações.

Três suspeitos seguem foragidos: Manoelle Silva dos Santos, Manuella Corrêa da Costa e Emanoel Ferreira Margalho, conhecido como “Tachi”. Todos possuem mandados de prisão em aberto.

A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba​, dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba e Paragominas, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e das superintendências regionais do Baixo Tocantins e do Capim.

De acordo com a Polícia Civil, a operação representou um duro golpe na estrutura financeira da facção criminosa, já que o grupo preso era responsável pela arrecadação de recursos milionários provenientes de atividades ilícitas. As investigadas estão em processo de transferência para o presídio de Abaetetuba, e o material apreendido será fundamental para a identificação de outros envolvidos e ramificações do grupo criminoso na região.