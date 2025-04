Foragido da justiça é preso por roubo qualificado em Marituba

Iago do Nascimento Coelho, conhecido como “Ravenga”, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (1º), no ​bairro Dom Aristides, em Marituba. A prisão ocorreu por volta das 9h, na residência do acusado. O trabalho policial foi conduzido pela equipe da Delegacia de Decouville, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana. Segundo a polícia, contra o homem, havia um mandado de prisão definitiva em aberto.​

De acordo com a polícia, o mandado de prisão foi expedido após condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal Brasileiro.

O processo foi expedido pelo juiz Deomar Alexandre de Pinho Barroso, da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém. O acusado foi conduzido para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.