Condutor morre após caminhão receber descarga elétrica em Tailândia

Um homem identificado como Marlon Rezende morreu ao ser eletrocutado nesta terça-feira (1º), em Tailândia, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o incidente ocorreu após o caminhão que a vítima conduzia encostar em fios de alta tensão que estavam na vicinal Badarote, cerca de 27 quilômetros da sede do município.

O incidente ocorreu no final da manhã, quando a vítima conduzia um caminhão boiadeiro. Testemunhas relataram que a vítima não percebeu que o veículo de grande porte ia encostar na fiação quando passou pela área. Com a força da descarga elétrica, Marlon foi arremessado e caiu do caminhão. No entanto, ele já estava sem vida quando pessoas da área tentaram socorrê-lo.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência e dar início à investigação sobre o ocorrido. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal de Tucuruí, onde seriam feitos os exames de necropsia.

Nas redes sociais, amigos e familiares de Marlon lamentaram o ocorrido. A vítima, que era proprietária de um açougue no bairro Vila Macarrão, era muito conhecida na região.