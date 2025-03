Criança de 7 anos sofre descarga elétrica ao brincar perto de fiação em Cametá

Uma criança de 7 anos sofreu uma descarga elétrica enquanto brincava perto de uma fiação em Cametá, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu quando Nicoly Gonçalves, segurando uma vara de brinquedo com um fio de metal preso na ponta, encostou acidentalmente em um cabo de alta tensão, provocando faíscas.

Imagens do circuito de segurança da casa registraram o momento exato em que a corrente elétrica atingiu a menina, arremessando-a para trás com força. Apesar da violência do choque, Nicoly sofreu apenas um ferimento leve na mão.

VEJA MAIS

Familiares e vizinhos que presenciaram a cena ficaram em choque, mas rapidamente prestaram socorro à criança. Ela foi levada a uma unidade de saúde do município, onde recebeu atendimento médico e passa bem.