Criança recebe descarga elétrica e morre na escola em Marabá

Uma criança de dez anos morreu nesta quarta-feira (30) após receber uma descarga elétrica nas dependências de uma escola localizada na Vila Três Poderes, na zona rural de Marabá, sudeste do Estado. Kaleby Medeiros Rocha era aluno do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Adão Machado.

VEJA MAIS

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil pela secretária municipal de Educação, Marilza de Oliveira Leite, o caso ocorreu por volta das 10 horas. De acordo com o relato da secretária, Kaleby teria recebido uma descarga elétrica ao tocar em um fio de energia que teria sido descascado por outro aluno da escola. O garoto foi socorrido imediatamente, mas morreu a caminho do núcleo urbano de Marabá, antes mesmo de receber atendimento médico.

No boletim de ocorrência consta ainda que a Escola Professor Adão Machado está recebendo serviços de reforma e, por isto, as aulas estão sendo ministradas de maneira improvisada em espaço adjcente à quadra de esportes, local onde ocorreu o incidente.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que soube do ocorrido pela diretora da escola, que outros alunos também receberam descargas elétricas, assim como a própria diretora, que interviu tentando ajudar as crianças. Ao perceber que Kaleby permanecia desacordado, a primeira medida foi levar o garoto ao posto de saúde local, de onde ele foi transferido para o Hospital Municipal, em Marabá, mas onde já chegou sem vida.

A nota afirma, ainda, que a Semed está oferecendo todo o suporte à família, que a mãe do aluno morto está grávida e precisou ser levada para atendimento no Hospital. De acordo com informações da Secretaria, até as 17 horas de hoje o corpo do menino ainda permanecia nas dependências da polícia científica, aguardando a chegada de familiares para liberação.