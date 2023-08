Menina de 8 anos denuncia abuso após aula de educação sexual; companheiro da avó foi preso

Um homem de 56 anos foi preso preventivamente, nesta terça-feira (29), sob acusação de estuprar uma menina de 8 anos, em São Paulo. O suspeito é companheiro da avó da vítima. A criança revelou o crime após participar de uma aula sobre educação sexual na escola.

A violência contra a criança iniciou aos 4 anos de idade. No entanto, a aula ajudou a menina compreender que estava vivendo uma situação de abuso. A garota imediatamente contou à mãe, que facilmente procurou a Delegacia de Defesa da Mulher para denunciar o caso.

VEJA MAIS

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o indivíduo passou a conviver com a avó da vítima há cerca de quatro anos. O agressor se aproveitou dos momentos em que a parceira estava ocupada para violentar a menina. A delegada Maria Luisa Dalla Bernardina solicitou a prisão preventiva do suspeito à Justiça, assim como uma operação de busca e apreensão na residência. Também foram confiscados dispositivos celulares. O homem foi detido e levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Capivari e transferido para a Delegacia Participativa em Piracicaba.