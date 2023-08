Homem é preso por violência sexual de sogra e cunhada de 11 anos

Um homem de 23 anos foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável de sua cunhada, de 11 anos, e tentativa de estupro de sua sogra, de 44 anos. Uma perícia realizada no aparelho celular do acusado comprovou que ele praticou estupro de vulnerável e outros crimes da Lei Maria da Penha contra a sogra e a cunhada.

Segundo as investigações e depoimentos das vítimas e testemunhas, o homem convivia maritalmente com outra menor, de 15 anos com quem tem um filho de aproximadamente dois anos, filha e irmã das vítimas.

De acordo com as autoridades, aproveitando da convivência com a família, o acusado começou a assediar a cunhada, desde os nove anos de idade, através de ameaças e gravações de vídeos íntimos dela para ter relações sexuais com a menina. “Não satisfeito, ainda obrigou a menor a fazer vídeos íntimos da mãe e, com este conteúdo, tentou ameaçar e estuprar a própria sogra. A sogra, de 44 anos, conseguiu entrar em luta corporal, fugiu e denunciou dias depois o genro agressor”, disse o delegado que está a frente do caso.

O resultado do laudo pericial comprovou que foi encontrado, no aparelho celular do acusado, um áudio de 35 minutos em que o criminoso, em uma conversa com sua ex-companheira, confessa que teve acesso a um vídeo que servia para chantagear as vítimas. O laudo pericial já foi encaminhado para Justiça. O caso aconteceu no município de Jacuípe, na região Norte de Alagoas.

O acusado está preso no sistema prisional alagoano e foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Ele apelou da sentença.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).