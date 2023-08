Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de 3 anos no Dia dos Pais, em Minas Gerais

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha no Dia dos Pais, no último domingo (13). O crime foi regitrado na cidade de Montes Claros, região norte de Minas Gerais, após a vitima, de 3 anos de idade, relatar para a mãe o que houve. Segundo a criança, o pai enfiou dedos em suas partes íntimas, causando dores na região.

De acordo com a mãe da menina, uma mulher de 43 anos, a menina foi passar a data comemorativa com o pai após comum acordo. No entanto, o genitor demorou a devolver a criança em quase duas horas. Ela disse ainda que o suspeito apresentava sinais de embriaguez quando deixou a filha em sua casa.

VEJA MAIS

O homem e a mulher tiveram um relacionamento por cerca de um ano, que gerou uma menina, mas eles estavam separados desde antes do nascimento dela. Eles moram no mesmo condomínio, porém em apartamentos diferentes.

O horário combinado para a devolução da menina seria às 18h, o que não ocorreu. A mulher, então, contatou sua advogada, que tentou, sem êxito, contatar o homem. Ele apareceu de volta com a filha por volta das 19h40.

A mãe notou a chegada na garagem do prédio e, após estranhar a demora do homem em deixar o veículo, desceu do apartamento onde mora. Próxima ao carro, ela relata que identificou sinais de embriaguez no homem. A filha estava deitada no banco. Em seguida, pegou a menina no colo e a levou para sua casa, onde ela se queixou de dores no "bumbum".

Questionada sobre o motivo do incômodo, a criança afirmou que o pai havia colocado o dedo nas partes íntimas dela. A mulher, então, procurou um hospital e acionou a Polícia Militar para cuidar do caso. O laudo médico confirmou o abuso sexual.

Homem resiste à polícia

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava com sintomas de embriaguez e resistiu à prisão pelos policiais. Os agentes tiveram que contê-lo e imobilizá-lo após ele tentar fugir do local. O pai também acusou a mãe de mentir sobre a denúncia de estupro. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

O homem poderá responder por estupro de vulnerável, que enquadra qualquer ato libidinoso praticado contra uma pessoa menor de 14 anos. A classificação do crime ocorre independentemente da duração do ato ou de sua superficialidade. A pena, prevista no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, pode chegar a 15 anos de prisão.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)