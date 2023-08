Homem é preso em flagrante por estuprar adolescente de 12 anos em Ananindeua

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. O crime ocorreu nesta terça-feira (22) na área de um estabelecimento comercial pertencente à mãe do suspeito. Após tomar conhecimento do fato, agentes da Delegacia de Polícia Civil do Julia Seffer, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, conseguiram localizar e prender o homem.

O preso foi conduzido para uma unidade policial e foi submetido aos procedimentos legais pertinentes, ficando à disposição do Poder Judiciário. A vítima foi encaminhada para escuta e atendimento especializado.

VEJA MAIS