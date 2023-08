Foragido de Abaetetuba por estupro de vulnerável é preso em Castanhal

Um homem de 51 anos foi preso na última segunda-feira (21), no município de Castanhal, nordeste paraense, acusado do crime de estupro de vulnerável. O fato ocorreu na cidade de Abaetetuba. Contra o homem, havia em aberto um mandado de sentença condenatória transitada em julgado (sem possibilidade de recorrer). Isso significa que a justiça paraense já havia julgado e determinado o tempo de prisão do acusado, mas ele encontrava-se foragido. Não foram fornecidos detalhes acerca do crime.

VEJA MAIS

A prisão foi realizada pela equipe de policiais civis da Delegacia de Decouville, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, a partir de trabalho investigativo e do recebimento de denúncias anônimas. Os agentes saíram e​m diligências e conseguiram localizar o homem, que recebeu voz de prisão e foi conduzido para a unidade policial.

Após a realização dos procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado ao Sistema Penal, onde deverá cumprir a pena estabelecida a ele.