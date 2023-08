Foragido do município de Maracanã por estupro de vulnerável é preso em Ananindeua

Um homem de 36 anos foi preso na quarta-feira (16), em Ananindeua, pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela equipe de policiais civis da Seccional da Cidade Nova, vinculada à Região Metropolitana de Belém. Segundo a polícia, uma denúncia anônima levou ao paradeiro do suspeito. O crime ocorreu no município de Maracanã, nordeste paraense, de onde o homem estava foragido.

Após o recebimento das informações, os agentes realizaram diligências em busca do homem, mas sem sucesso. Ao retornar para a seccional, a equipe se deparou com os suspeito nas proximidades da unidade policial. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.