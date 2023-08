Criança de 3 anos morre engasgada com uva em Goiás

Uma menina de apenas 3 anos de idade morreu nesta última segunda-feira (28) em Goiânia após se engasgar com uma uva, a fruta preferida dela. A pequena Alice Emanuelli Pereira Bacelar chegou a ser socorrida e entubada, mas não resistiu após sofrer cinco paradas cardíacas.

Segundo a mãe da criança, Leidiane Pereira Nascimento, de 39 anos, a filha se engasgou na noite do mesmo dia, quando ela dormia, e a filha jantava com o marido na sala da casa, no bairro Vila Santa Helena, na região central.

A menina foi levada às pressas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde chegou a ser atendida pelos socorristas, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. De acordo com Leidiane, Alice tinha o costume de comer uvas após o jantar em família.

“Tem sido muito difícil olhar para a casa, ver as coisas dela e imaginar que ela subiu em cima de mim para pedir ajuda e eu não dei conta de ajudar ela”, desabafou a mãe, ao Portal 6.

A mãe foi até uma Delegacia da Polícia Civil (PC) de Goiânia e registrou o crime como morte acidental

Desespero

Em relato, Leidiane disse que logo após a refeição, o que era frequente em casa se tornou uma situação desesperadora. Por volta das 21h40, enquanto estava dorminho, a mulher diz que foi despertada de maneira súbita pela filha, que dizia não conseguir respirar

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)