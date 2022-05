Bebê de 1 ano morre após se engasgar com maçã em creche

Uma bebê de 1 ano morreu, no último domingo (22) após se engasgar com uma fatia de maçã, em uma creche municipal de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Maria Thereza Vitorino Ribeiro estava matriculada no Centro de Educação Infantil Carolina Amorim, quando o acidente ocorreu na última sexta-feira (20), por volta das 14h.

Maria Thereza chegou a ser socorrida pelos educadores e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro, onde foi reanimada e intubada. Apesar de ter sido transferida para a internação no Hospital Alcides Carneiro, a bebê não resistiu e morreu dois dias depois.

A prefeitura informou que está abrindo uma sindicância para apurar os fatos ocorridos na creche, e as causas da morte estão sendo investigadas. Foram decretados três dias de luto oficial em solidariedade aos pais, familiares e amigos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)