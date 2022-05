No Pará, bebê de 3 meses morre engasgado com leite materno

Um bebê de apenas 3 meses e 4 dias morreu engasgado com leite materno na manhã desta sexta-feira (13). O caso aconteceu no bairro Santo Antônio, localizado no município de Itaituba. Com informações do Giro Portal.

A mãe do bebê relatou que ao acordar de manhã tirou a criança do berço para amamentar, mas acabou adormecendo. Momentos depois, a mãe acordou e notou que o bebê estava com dificuldades para respirar e apresentava sangrando pelo nariz.

Desesperada, ela conseguiu ajuda para levar o filho até a base do 7º Grupamento Bombeiro Militar (7º GBM). E em seguida, para o Hospital Regional, onde a criança foi para setor de reanimação, no entanto, o bebê acabou não resistindo e foi a óbito.