Bebê de seis meses morre sufocada com manta enquanto dormia

Enquanto dormia na cama com a mãe, uma bebê de apenas seis meses morreu na madrugada desta segunda-feira (9), sufocada por uma manta. A tragédia aconteceu em Caruaru, cidade do Agreste de Pernambuco. A avó da criança afirmou que a bebê dormia também com a irmã de três anos.

VEJA MAIS

A mãe percebeu a fatalidade por volta das 3h da madrugada, quando a bebê já estava desacordada e com a pele com tonalidade arroxeada. Ela tentou socorrer a vítima, seguindo para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas a criança já chegou na emergência sem vida.