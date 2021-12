Após derrubar panela quente de fogão, bebê morre com 80% do corpo queimado

Um bebê morreu de forma trágica, na madrugada deste sábado (4), após derrubar uma panela quente de cima do fogão em seu corpo. A criança ainda foi hospitalizada, mas pela gravidade das queimaduras, que tomaram 80% do seu corpo, não resistiu. O caso aconteceu na sexta-feira (3), em Cuiabá. As informações são do Olhar Direto.

Solidários com o caso, policiais e funcionários do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) chegaram a unir esforços para ajudar a mãe do bebê, que está grávida, a custear o tratamento necessário. Na noite de sexta, entretanto, o bebê teve uma piora no seu quadro e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na madrugada, em função de uma anemia profunda, ele não resistiu e faleceu.