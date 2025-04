Suspeito é preso após maconha e cocaína serem encontrados em carro de passeio em Marabá

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas após ser flagrado com maconha em um veículo em Marabá, no sudeste do Pará. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (31/03), após denúncias que apontavam que um veículo estava sendo usado para comercializar drogas no bairro Laranjeiras. Na ação, porções de maconha, cocaína e um veículo foram apreendidos.

Após os relatos, os policiais militares iniciaram diligências na área e localizaram o automóvel suspeito na Avenida Boa Esperança. Na ação, os policiais identificaram o condutor e realizaram uma busca no carro. Foram encontradas substâncias que aparentavam ser maconha, totalizando aproximadamente 16 gramas. Ao ser questionado se havia mais entorpecentes, o suspeito levou os policiais até uma kitnet localizada na Rua Bahia. No local, os militares encontraram cerca de 180 gramas de maconha e duas porções de cocaína pesando aproximadamente 42 e 105 gramas.

No imóvel, os policiais também apreenderam R$ 17 em dinheiro e diversos materiais utilizados para o embalo de drogas, incluindo papel filme, uma balança de precisão, vários invólucros e aparelhos celulares. O suspeito foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis. A equipe policial utilizou algemas durante a prisão para garantir a segurança tanto dos agentes quanto do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Marabá onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. "Foram apreendidos porções de entorpecentes e materiais utilizados para a comercialização das substâncias", comunicou.