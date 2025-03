Suspeito é preso pela Rotam com maconha e cocaína em Moju

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante e uma grande quantidade de maconha e cocaína foi apreendida em Moju, no nordeste do Pará. A ação foi realizada na sexta-feira (28), dentro da Operação "Moju Seguro", que visa intensificar o policiamento na região e combater a criminalidade.

A Polícia Militar do Pará, por meio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), realizou a importante operação no centro de Moju. As equipes receberam uma denúncia anônima informando que um homem estaria armazenando entorpecentes em um kitnet. Os militares realizaram diligências até o endereço e encontraram o suspeito organizando drogas no interior do imóvel. Durante a abordagem, foram apreendidos 6,12 kg de maconha e 643 gramas de cocaína, divididos em diversos tamanhos e porções.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Moju, para realizar os procedimentos cabíveis. Segundo a PM, a operação reforça o compromisso da Rotam na luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado. O trabalho das forças de segurança tem sido fundamental para garantir a tranquilidade da população de Moju, retirando criminosos de circulação e desarticulando pontos de venda de entorpecentes. Além disso, a comunidade pode continuar contribuindo com denúncias anônimas, fortalecendo a parceria entre população e forças de segurança.

Em nota, a Polícia Militar informou que durante a Operação Moju Seguro, uma equipe da Rotam recebeu uma denúncia anônima de um possível local onde um suspeito estaria armado. "Durante a averiguação, o homem foi localizado, preso em flagrante e conduzido para a delegacia. Foi apreendida uma quantidade de entorpecentes", comunicou.

Denuncie

Quaisquer informações podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.