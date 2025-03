Mulher é presa com drogas durante operação policial em Salinópolis

Durante a Operação Fechando o Cerco, realizada na tarde dessa sexta-feira (28/3), policiais militares do 44° Batalhão da Polícia Militar (BPM), sob o comando do tenente-coronel Alberto e supervisão do coronel Adauto, apreenderam mais de um quilo de oxi e 38 gramas de maconha. A ação aconteceu em Salinópolis, cidade localizada na região nordeste do Pará.

A guarnição da viatura 4404, composta pelo sargento Elson, cabo Marques e soldados J. Silva e Baltazar, realizava uma barreira de fiscalização quando abordou uma van que fazia o trajeto entre Belém e Salinas. Durante a revista, os passageiros foram orientados a desembarcar com suas bagagens para inspeção.

No fundo do veículo, os policiais notaram uma jovem, identificada como Genifer Almeida Ferreira, encolhida e segurando uma mochila preta. Ao solicitar que ela desembarcasse, a equipe procedeu com a vistoria dos pertences. Dentro da mochila foram encontrados 1,062 kg de oxi, 38 gramas de maconha e R$ 58 em espécie.

Ao ser questionada, Genifer afirmou que a droga era de sua posse e que havia sido paga para realizar o transporte até o município de Salinas. Diante dos fatos, a suspeita foi presa em flagrante e conduzida, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil (Depol) para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar reforça que operações como esta visam intensificar o combate ao tráfico de drogas na região e garantir a segurança da população.