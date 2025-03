Trio é preso por associação criminosa, posse ilegal de arma e tráfico de drogas em Monte Alegre

Três homens foram presos suspeitos de associação criminosa, posse ilegal de arma e tráfico de drogas em Monte Alegre, no oeste do Pará. A ação ocorreu na quinta-feira (27/3), durante a operação “Canto da Sereia”, deflagrada após denúncias anônimas sobre a atuação de um grupo em vários ilícitos na cidade. Durante a ação, foi realizado também um boletim de ocorrência contra uma mulher suspeita de envolvimento nas práticas criminosas.

Conforme a PC, a equipe policial foi acionada por uma denúncia que mencionava um grupo suspeito de estar andando pelo bairro Cheque Moradia, onde planejavam um homicídio. Os suspeitos estariam usando uma motocicleta preta, portando uma arma de fogo. Durante a abordagem na estrada do Lixão, um dos suspeitos foi detido e revelou o paradeiro dos comparsas. As equipes seguiram até a residência indicada, onde encontraram os outros dois suspeitos, que seriam os executores do crime. Ambos estavam com uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 40, e um carregador contendo oito munições. Além disso, também usavam luvas nas mãos e vestiam roupas pretas. Ao serem questionados pela equipe policial, foi constatada a intenção de cometer o crime.

Entenda o caso

Segundo as investigações da PC, uma adolescente convidou um homem para um encontro romântico. Porém, o real propósito do convite era executar a vítima. Diante disso, o trio foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias. Ao longo da abordagem, também foi apreendido material entorpecente com um dos suspeitos.