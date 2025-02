Suspeito de sequestro e extorsão no Pará é preso após se esconder em São Paulo

Um homem suspeito de envolvimento em casos de extorsão mediante sequestro, no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil em São Paulo. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (28/02), durante mais uma fase da operação “Kidnap”. O objetivo era cumprir um mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de associação criminosa.

A diligência foi realizada pela PC do Pará, através da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). A prisão aconteceu no município de Guarulhos (SP), onde, segundo a PC, o suspeito estava escondido. A captura contou com apoio operacional da 1ª Delegacia de Polícia de Guarulhos, vinculada à PCSP.

Conforme as investigações, o suspeito faz parte de uma associação criminosa voltada à prática de sequestros e extorsões das vítimas, no município de Igarapé-Miri. Ele teria a função de receber os valores pagos pelos resgates e repassar aos demais membros do grupo criminoso. O investigado foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e está à disposição da Justiça.

Sequestro

Conforme a PC, um dos crimes aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2023. As vítimas estavam em frente a um estabelecimento comercial, em Igarapé-Miri, quando foram sequestradas por três criminosos encapuzados. Eles estavam em um veículo e, durante as negociações, chegaram a exigir um milhão de reais como pagamento. Sem ter como pagar o resgate, as vítimas foram libertadas no dia seguinte.

Na época do crime, a DRRBA deflagrou a Operação Kidnap que culminou no cumprimento de onze mandados de busca e apreensão, sete de prisão preventiva e com a apreensão de duas armas de fogo e um veículo, na ocasião. As investigações seguem para que todos os envolvidos sejam presos.