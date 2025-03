PC prende 13 suspeitos de tentar fraudar concurso público em Belém e Castanhal

Policiais civis disfarçados de fiscais realizaram a prisão de 13 pessoas suspeitas de tentar fraudar um Concurso Público Estadual em Belém e Castanhal, neste domingo (16/3). A ação ocorreu durante a operação “Gabarito Final”, deflagrada para combater a tentativa de fraude e associação criminosa. Entre os detidos, estavam indivíduos flagrados tentando utilizar aparelhos celulares em miniatura e relógios digitais de forma estratégica nas roupas, partes íntimas e calçados.

As prisões ocorreram em locais de provas em Castanhal, no nordeste do Pará, e em Belém, nos bairros do Marco, Umarizal e Val de Cans.

“O esquema criminoso envolvia professores especialistas que se inscreviam nos certames, realizavam as provas e, em seguida, transmitiam as respostas para os candidatos envolvidos no esquema. O grupo já havia tentado fraudar outros concursos públicos no Pará, e sua organização tinha um núcleo em Abaetetuba, de onde operava em várias cidades do Pará”, explicou o delegado-geral, Walter Resende.

Durante a operação, foram apreendidos vários aparelhos celulares do mesmo modelo, conhecidos por seu tamanho reduzido, o que dificultava a detecção pelos equipamentos de segurança. Além disso, celulares pessoais e relógios digitais utilizados no crime foram apreendidos. Os criminosos cobravam valores de até R$ 10 mil de cada candidato em troca do gabarito das provas.

“Os policiais civis atuaram de forma velada, disfarçados de fiscais do concurso. Eles monitoraram os locais de prova e, de maneira estratégica, abordaram os suspeitos no momento em que iam ao banheiro para verificar o gabarito. As abordagens ocorreram sem causar constrangimento aos demais participantes, mas com a eficiência necessária para frustrar a tentativa de fraude”, explicou o superintendente regional, Mhoab Khayan.

A operação foi realizada por equipes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, Núcleo de Apoio à Investigação de Abaetetuba, Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e Delegacia de Abaetetuba, Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Os detidos foram conduzidos à DIOE, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial.