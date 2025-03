Paraenses detidos com cocaína em submarino têm prisão decretada em Portugal; veja quem são

Maikon Reis da Silva, de 38 anos, Nelson da Páscoa Correa, 62 anos, ambos naturais de Abaetetuba, e José Mauro Gonçalves, de 52 anos, natural de Igarapé-Miri, foram presos pela Polícia Judiciária de Portugal e tiveram a prisão preventiva decretada na última quinta-feira (27/3). Os três paraenses foram flagrados transportando aproximadamente 6,5 toneladas de cocaína em uma embarcação no alto-mar, na costa marítima portuguesa.

De acordo com as autoridades, a embarcação, um semi-submersível, foi interceptada em pleno Oceano Atlântico, a cerca de 500 milhas náuticas ao sul do arquipélago dos Açores, durante uma operação conjunta entre autoridades portuguesas e espanholas, denominada “Nautilus”. A ação contou com a participação da Marinha e da Força Aérea de Portugal, da Guardia Civil da Espanha, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos e da National Crime Agency (NCA) do Reino Unido.

Além dos três paraenses, outros dois tripulantes foram detidos: um colombiano e um espanhol. Segundo a Polícia Judiciária, as investigações apontam que a droga saiu do Brasil pelo estado do Amapá e tinha como destino vários países da Europa. A carga apreendida está ligada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), conhecida por atuar no tráfico internacional de drogas.

Operação

A interceptação aconteceu recentemente, conforme comunicado divulgado na terça-feira (25/3) pela Polícia Judiciária de Portugal. Imagens registradas pela Marinha portuguesa mostram a parte externa da embarcação e seu interior, incluindo o espaço onde os tripulantes dormiam e os fardos de cocaína empilhados em uma espécie de porão.

Posicionamento do Itamaraty

Em nota divulgada na sexta-feira (28/3), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que está acompanhando a situação dos brasileiros presos e prestando assistência consular, conforme previsto nos tratados internacionais.