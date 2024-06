Operação Audácia prende PM da reserva e outro suspeitos de milícia e sequestro

A Operação Audácia prendeu nesta quinta-feira (27/06) dois suspeitos de integrar uma milícia e de realizarem o sequestro de uma mulher em Barcarena no dia 17 de junho deste ano. Um dos suspeitos presos é o policial militar da reserva Jorge de Freitas Guedelha, o outro é William de Souza Modesto. Continua foragido Hericlis Neri de Sena. A operação foi executada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar.

VEJA MAIS

A operação relizada no final da tarde cumpriu mandados judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão em Ananindeua, Barcarena e Abaetetuba. Os trabalhos foram coordenados pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), da Polícia Civil. No total, 23 policiais estiveram envolvidos na operação.

Dentre os objetos apreendidos estão mais de R$ 51 mil reais em espécie, um aparelho celular, uma pistola PT 380 Taurus, dois carregadores de bala 380, 57 munições 380, um coldre de pano, jóias, 32 munições ponto quarenta, duas de revólver 38, soco inglês, três carregadores 380, três carregadores ponto quarenta, e mídias de memória.

CASO

Os três são suspeitos de realizar o sequestro de uma mulher no dia 17 de junho deste ano em Barcarena. O crime ocorreu por volta das 11 horas e foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima foi sequestrada nas proximidades da própria residência. Ela saia de casa para encontrar familiares que supostamente precisavam conversar com ela.

Ao chegar à esquina, um carro Gol prata se aproximou. Dois homens armados saíram do carro, a pegaram pelos braços e cabelos, apontando a arma para as pessoas que tentavam evitar o sequestro. Um dos criminosos ainda chegou a efetuar um disparo contra a população que tentava evitar o sequestro. O tiro não atingiu ninguém.

Os criminosos levaram a mulher para um condomínio de luxo em Belém, onde exigiram valores em dinheiro para a libertação junto aos familiares, que não conseguiram pagar os altos valores. Após horas sequestrada, no período da noite, a vítima, que apresentava lesões leves, foi abandonada pelos criminosos na alça viária, zona rural de Barcarena, e resgatada por um caminhoneiro que passava pelo local.

Os vídeos do sequestro circularam em redes sociais e causaram grande comoção na cidade de Barcarena. As investigações identificaram os suspeitos Jorge Guedelha e William de Souza Modesto, que contaram com o auxílio logístico de Hericlis Neri de Sena.

O policial militar da reserva Jorge Guedelha foi preso em Abaetetuba, sendo a ação acompanhada por um oficial da Polícia Militar. O material apreendido passará por perícia da Polícia Científica do Pará (PCP). Com o acompanhamento do oficial da Polícia Militar, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa de Jorge, que fica na mesma rua onde ele foi preso.

Simultaneamente, em Ananindeua, William de Souza Modesto foi preso por uma equipe da Polícia Civil da Divisão de Crimes Funcionais, sendo apreendido com ele um aparelho celular. Hericlis Neri de Sena não foi localizado e é considerado foragido.