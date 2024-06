Suspeito de tráfico e sequestro de motorista de app morre em ação policial em Barcarena

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e sequestro de um motorista de aplicativo morreu na tarde de quarta-feira (12/06), durante uma operação policial ​na cidade de Barcarena, no nordeste paraense. A ação, que contou com a participação conjunta das polícias Civil e Militar, foi uma ofensiva contra o tráfico de drogas na região.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima acerca de um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes na via pública, em frente a uma igreja na comunidade Mangabeira. Equipes policiais se dirigiram até o local indicado.

Ao perceber a chegada das viaturas, o suspeito passou a disparar contra os agentes, que revidaram e acabaram por atingi-lo. O homem ainda chegou a ser levado pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos, mas, no local foi constatado que ele já estava morto.

Durante a ação, foram apreendidos cinco tabletes médios de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 830 gramas, além de 30 papelotes do mesmo material, pesando cerca de 34 gramas. Também foram apreendidos um revólver calibre 38 e seis munições do mesmo calibre, sendo duas intactas e quatro deflagradas.

A consulta ao banco de dados revelou que o homem respondia a processos por roubo majorado e estava envolvido no sequestro de um motorista de aplicativo, além de outros delitos que ainda estavam em apuração.