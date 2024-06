Suposto mandante de sequestro de médica em Belém é transferido a presídio de segurança máxima no RJ

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro comunicou, na tarde desta segunda-feira (24/06), que fez a transferência do suspeito de ser o mentor do sequestro de uma médica, em Belém, no estado do Pará. O crime ocorreu no bairro da Cidade Velha, na madrugada de domingo (23), quando a vítima saía de uma casa de shows. Conforme as informações da Polícia Civil, João Felipe da Silva Rodrigues Oliveira, conhecido como Spike, teria ordenado o sequestro de dentro da Penitenciária Moniz Sodré, no estado do sudeste. O suspeito foi encaminhado, na noite de domingo (23/06), para o presídio Laércio da Costa Pelegrino, o Bangu 1, de segurança máxima.

“A Seap informa que o preso investigado foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), de segurança máxima, na noite deste domingo (23/06), medida adotada em parceria com a atuação das Polícias Civis do Rio de Janeiro e do Pará”, diz um trecho da nota.

Além disso, como mais uma medida de segurança, a Seap do RJ também iniciou uma ampla operação de revista em todas as celas da Penitenciária Moniz Sodré, onde o suspeito estava preso quando o sequestro ocorreu. A vistoria deve durar toda a segunda-feira.

“A corregedoria da secretaria abriu uma sindicância para apurar o caso. A Seap acrescenta que tem intensificado o combate à entrada de aparelhos celulares nas unidades prisionais e, por meio da Operação Mute, realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), tem identificado e bloqueado os sinais dos telefones através do uso de aparato tecnológico de inteligência”, informou a Seap do RJ.