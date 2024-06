Suspeita de receber dinheiro de sequestro é presa em Belém

Uma mulher suspeita de envolvimento em um crime de extorsão mediante sequestro foi presa pela Polícia Civil do Pará (PCPA) nesta sexta-feira (21), em Belém. O caso aconteceu na manhã do dia 21 de março. Quatro criminosos abordaram a vítima no bairro da Maracangalha, na capital paraense, e a obrigaram a entrar em um carro. A partir disso, eles passaram a extorquir os familiares para poder libertá-la. De acordo com a PCPA, a suspeita presa era responsável por receber a quantia cobrada pela liberdade da vítima.

VEJA MAIS

Na época do crime, a polícia foi acionada e realizou buscas que resultaram no resgate da vítima, sem a necessidade de passar dinheiro para os sequestradores.

Com a captura da mulher, feita pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), essa é a segunda prisão no caso. Um outro envolvido já tinha sido detido anteriormente. Contra a investigada, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Após ser presa, a mulher foi conduzida até a unidade policial, onde cumpriu as medidas cabíveis e segue à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.