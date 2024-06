Comerciante é vítima de assalto e sequestro no bairro Terra Firme, em Belém

Um comerciante, cuja identidade será mantida em sigilo por questão de segurança, foi alvo de criminosos armados no bairro da Terra Firme, em Belém, na noite da última quarta-feira (12/06). A ação dos bandidos se deu por volta das 19h e foi registrada por câmeras de segurança do​ estabelecimento.

As imagens mostram a vítima no caixa do mercado quando um dos criminosos se aproxima e entra no local. O comerciante é imediatamente abordado e retirado do caixa. Enquanto isso, outro homem, que parece ser um funcionário do local, é obrigado a colocar o dinheiro da renda em uma bolsa e entregá-la ao criminoso.

Após o assalto, a vítima é levada para fora do estabelecimento, ainda sob o poder de um dos criminosos, que aguardava o cúmplice para ajudar na fuga.

Informações divulgadas nas redes sociais dão conta de que o comerciante foi sequestrado e levado até o município de Benevides. Lá, os criminosos entraram em contato com a família da vítima, exigindo uma quantia em dinheiro para sua libertação. O valor foi pago pelos familiares e a vítima foi então liberada. Não foram divulgados detalhes sobre a quantia exigida pelos sequestradores.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso. Em nota, a PC informou que destacou "equipes para identificar e localizar os envolvidos no crime". Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia (181), sob a garantia de total anonimato.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.