Confundido com policial: vigilante é morto a tiros na Terra Firme, em Belém

Um vigilante foi morto a tiros na noite deste sábado (25), no bairro da Terra Firme, em Belém. Conforme as informações de fonte policial, a vítima foi alvejada por diversos disparos na rua Lauro Sodré, entre as passagens Liberal e Santa Luzia. A vítima foi identificada como Carlos Fabrício Oliveira Lobato, o crime foi confirmado pelo Centro Integrado de Operações (CIOp).

O homem era vigilante de uma empresa de segurança particular, tinha 43 anos de idade e estava na casa de parentes quando o crime aconteceu, informou o CIOp. Ele teria sido abordado por dois homens em uma moto, que efetuaram os disparos de arma de fogo. As informações policiais, com base nos relatos de familiares da vítima, dão conta de que o vigilante foi confundido com um policial militar.

Ainda de acordo com moradores da área e familiares, Carlos Fabrício já tinha sido ameaçado de morte antes e, por isso, teria deixado de visitar os parentes que moram na região. Eles relatam que o vigilante sempre era questionado se era policial.

Segundo o Centro Integrado de Operações (CIOp), a ocorrência foi registrada às 20h50, logo após o ocorrido. Fontes policiais informam que duas viaturas do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram deslocadas para o local do crime e, em seguida, fizeram rondas pela área em busca dos suspeitos (o modelo e a placa da moto em que eles fugiram não foram identificados), porém, a dupla não foi localizada pela PM. A Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará foram acionadas para dar prosseguimento às medidas cabíveis.

A redação do Grupo O Liberal solicitou nota às polícias. Em resposta, a Polícia Civil diz que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime.