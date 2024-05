Belém: homem é executado a tiros e tem moto levada por criminosos no Mangueirão

O bairro do Mangueirão, em Belém, registrou um homicídio na noite da última sexta-feira (24/5). Gilvandro dos Santos Melo Sobrinho foi executado a tiros por suspeitos na Rodovia Augusto Montenegro, na passagem Deus é Bom Pai, ao tentar repassar supostamente um produto, não identificado, a um comprador. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará.

Segundo as informações repassadas pelo 24º Batalhão da Polícia Militar ao Grupo Liberal, Gilvandro tinha passagem pela polícia. Ele foi vítima da famosa “casinha” - quando se cria uma situação para flagrar alguém. Neste caso, os suspeitos queriam assassinar o homem.

“Ligaram para ele e o mesmo foi ao encontro dessas duas pessoas que estavam lá. Assim, que ele chegou, efetuam os disparos”, informou um PM que não quis se identificar por questões de segurança.

Gilvandro foi atingindo por três disparos e morreu no local do crime. Os suspeitos levaram apenas a motocicleta da vítima. Os agentes encontraram o documento e o celular no bolso dele.

A Polícia Científica do Pará esteve no local para realizar as perícias necessários. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime”, acrescentou.